MSB: Kaş açıklarında 45 kişinin bulunduğu tekne battı

Milli Savunma Bakanlığı Kaş açıklarında içerisinde 45 kişinin bulunduğu teknenin batmakta olduğu bilgisi üzerine bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kerpe Adası’nın yaklaşık 60 mil güneyinde, içerisinde 45 düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin batmakta olduğu bilgisi üzerine TCG GELİBOLU ve TCG GÖKOVA fırkateynlerimiz ivedilikle olay yerine intikal etmiş, bölge 'arama kurtarma sahası' ilan edilerek çalışma başlatılmıştır" denildi.

Açıklamada "Denizcilere ilanlar yayınlanarak sahada bulunan ticari gemilere arama sektörleri tahsis edilmiştir. Hâlihazırda Deniz Kuvvetlerimize ait 2 fırkateyn ve 1 deniz karakol uçağı ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen arama-kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.