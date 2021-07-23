AB Afgan göçünü engellemek için mali desteğe hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB), Taliban'ın gücünü artırması ve ekonomik sebeplerle Afganistan'dan kaçan düzensiz göçmenleri durdurmak için Kabil hükümeti ve civardaki komşu ülkelere maddi destek sağlayacağını açıkladı.

ABD ve NATO askerlerinin yaklaşık 20 yıl aradan sonra Afganistan'dan ayrılması akabinde özellikle Türk medyasında çıkan düzensiz sığınmacılara yönelik görüntüler tartışma yaratmıştı.

Konuyla ilgili Reuters haber ajansına konuşan iki AB yetkilisi ve bir diplomat, henüz düzenlenme aşamasındaki maddi yardım paketinin öncelikli olarak Afganistan ve komşu ülkeler Pakistan ile İran'a verileceğini söyledi.

Euronews'in aktardığına göre AB Komisyonu konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken amacın Afganistan ve komşu ülke vatandaşlarını ikamet ettikleri bölgede tutmak olduğu kaydedildi.

AB, 2021'de Afganistan'a yardım amacıyla toplamda 57 milyon avroluk mali destek bütçesini kabul etmişti. Söz konusu ek yardımların sonbahar mevsiminden önce sağlanamayacağı ve AB üyesi ülkelerin onayını beklediği belirtiliyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles, bölgesel bağlantı ve güvenlik konularının yanı sıra Afganistan’daki durumu görüşmek üzere Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Pakistan Başbakanı İmran Han ile, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir araya gelmişti.

AB, özellikle Suriye'den gelen göçmenlerin batıya doğru göçünü engellemek amacıyla Türkiye ile anlaşma yapmış ve 2024 yılına kadar Ankara'ya her sene 3.5 milyar avro ödemeyi kabul etmişti.