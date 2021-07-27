Mobbinge uğradığını söyleyen Cumhurbaşkanlığı çalışanı işten çıkarıldı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na bağlı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde çalışırken mobbinge uğradığını ve kıyafetine karışıldığını iddia eden Esra Sarı, bayram dönüşü işten çıkarıldı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, sürekli işçi kadrosunda olan Esra Sarı yaklaşık dört yıldır Cumhurbaşkanlığı'nda "evrak personeli" olarak görev yapıyordu. Naci Ağbal'ın Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan ayrılarak Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmasının ardından Sarı, iş yerinde sorunlar yaşamaya başladı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı da olan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Abdullah Rıdvan Ağaoğlu, Sarı'yı "temizlik personeli" olarak görevlendirdi. Ancak Sarı, altı ay içinde sağ kolundaki engeli nedeniyle görevini yapamaz hale geldiğini belirterek hastaneden sağlık raporu aldı. Sincan Devlet Hastanesi'nden alınan yüzde 3 engelini gösteren raporu kuruma sunan Sarı ertesi gün 3,5 yıldır yaptığı göreve döndü.

'Dikkat çekiyorsun, makyaj yapma'

Sarı'nın sorunlar yaşadığı süreçte bağlı olduğu Genel Müdür Ağaoğlu'nun kendisini Daire Başkanı'nı göndererek "Kıyafetine dikkat et, saçlarını topla, çok güzel bir bayansın dikkat çekiyorsun, makyaj yapma Genel Müdürümüz böyle istiyor" diye uyardığı da ortaya çıktı. Sarı, baskıların ardından Mayıs ayı sonunda mahkemeye başvurdu. Ankara 1. Aile Mahkemesi de talep üzerine 11 Haziran 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Sarı'ya üç ay süreyle koruma kararı verilirken Genel Müdür'ün bu süreçte Sarı'ya yaklaşmamasına hükmetti.

Ancak Ağaoğlu'un itirazı üzerine koruma kararı bir gün sonra kaldırıldı. Mahkeme, gerekçesinde bu sorunun "iş yerinde çözümlenmesi gereken bir konu" olduğunu belirtti.

Esra Sarı

Savcılığa suç duyurusu

Sarı, çalıştığı bölümde sorunlar yaşarken Genel Müdür'den baskı görmeye başladığını belirterek Çalışma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) de şikayette bulundu. Sarı, CİMER'e yaptığı şikâyette "Beni istifaya zorluyor. Buranın Cumhurbaşkanı da Başkanı da benim diyerek çalışanları ekmeğiyle tehdit ediyor" iddialarına yer verdi.

Sarı, başvurulardan sonuç alamayınca Ağaoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na kendisine mobbing ve psikolojik baskı yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık, iddiaların soyut olduğunu savunarak başvuruyu işleme koymama kararı aldı.

Bu arada kurum Sarı'dan mesaiye geç geldiği gerekçesiyle savunmasını istedi. Mesai saatine geç geldiği ve mesaisini aksattığı gerekçesiyle hakkında 15 Haziran 2021'de iki günlük yevmiye kesinti cezası verildi.

Bayram dönüşü işten atıldı

Sarı, dokuz günlük bayram tatili sonrası Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından dün sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Dava açacağını belirten Sarı, "Haksız yere işsiz bırakıldım" dedi.

Habere göre, Genel Müdür Abdullah Rıdvan Ağaoğlu ise yaptığı açıklamada, Sarı'nın sözleşmesi gereğince yapması gereken görevlerini yapmamakta direnmesi sebebiyle hakkında disiplin süreçleri işletildiğini savundu. Hakkındaki iddiaları "iftira" ve "çarpıtma" olarak değerlendirdi.