'Milletimizle hep kardeşliğin diliyle konuştuk' dedi ama o sözleri unutulmadı: 'Çapulcu, sürtük, ananı da al git...'

28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin açıklamada bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nı hedef aldı. Millet İttifakı'nın "milletin gönlünü kazanmak yerine nefret söylemlerine sarıldığını ve korku siyaseti izlediğini" öne süren Erdoğan, Millet İttifakı'nı 'kibir abidesi' ilan etti.

Siyasi kariyeri boyunca yurttaşlara ettiği hakaretlerle ve hakaretlerinin yanı sıra kimi eylemleriyle de gündeme gelen Erdoğan, "Hayatımızın her safhasında milletimizle hep muhabbetin ve kardeşliğin diliyle konuştuk. Ancak vatandaşa tepeden bakanlar bunu hiçbir zaman göremediler, anlayamadılar" iddiasında bulundu.

Peki Erdoğan iktidarı boyunca yurttaşlara yönelik hangi sözleri sarf etti?

İşte "muhabbetin ve kardeşliğin diliyle konuştuğunu" iddia eden Erdoğan'ın sözlerinden bazı örnekler...

'Ananı da al git'

11 Şubat 2006'da Erdoğan'ın Mersin ziyareti sırasında Mustafa Kemal Öncel isimli çiftçi, "Çiftçinin hali ne olacak, anamız ağladı” sorusunu yöneltmişti.

Erdoğan'ın yanıtı ise "Ananı da al git" olmuştu.

'Bunları sallandıracaksın'

28 Mayıs 2013 tarihinde başlayan Haziran Direnişi'ne ilişkin 1 Haziran 2013'te Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan dönemin Başbakanı Erdoğan, "Öyle ki 'Oradaki ağaçlarda bunları sallandıracaksın. Alışmışlar ya.." demişti.

'Çapulcu'

2 Haziran 2013'te yaptığı konuşmada da Haziran Direnişi'ne değinen Erdoğan, eylemlere katılan yurttaşları "çapulcu" olarak nitelendirmişti.

Erdoğan, eylemlere katılan yurttaşlar hakkında "Çok açık net söylüyorum. Biz birkaç çapulcunun o meydana gelip halkımızı yanlış bilgilendirmek suretiyle tahrik etmesine pabuç bırakmayız" ifadelerini kullanmıştı.

'Niye kaçıyorsun ulan İsrail dölü'

13 Mayıs 2014 yılında 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma Katliamı'nın ardından Manisa'nın Soma ilçesine ziyaret gerçekleştiren dönemin Başbakanı Erdoğan, Taner Kurucan isimli maden işçisi tarafından prostesto edilmişti.

Olaya ilişkin yayımlanan videoda, Erdoğan'ın maden işçisine vurduğu görülürken, "Niye kaçıyorsun ulan İsrail dölü" diye bağırdığı duyulmuştu. Erdoğan'ın sözlerinin ardından maden işçisi, Erdoğan'ın korumaları tarafından darp edilmişti.

'Afedersin Ermeni'

2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde aday olan Erdoğan, "Adaylar konuşuyor" isimli programa katılmış ve açıklamalarda bulunmuştu.

Etnik kökenine ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Benim için Gürcü diyen oldu, afedersin çok daha çirkin şeylerle Ermeni diyen oldu. Ben Türküm" demişti.

'Bunlar çürük, bunlar sürtük'

1 Haziran 2022 tarihinde partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Erdoğan, konuşmasında yine Haziran Direnişi'ni hedef almıştı.

Erdoğan, eylemlere katılan yurttaşlara ilişkin "Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar çürük, bunlar sürtük" demişti.

Öğretmenleri de 'çapulcu' ilan etti

Erdoğan, 1 Eylül 2022'de "20 Bin Öğretmen Atama Töreni" kapsamında yaptığı konuşmada, meslek kanununu protesto eden öğretmenleri hedef almış ve Haziran Direnişi'ne katılan yurttaşların ardından öğretmenleri de "çapulcu" ilan etmişti.

Erdoğan konuşmasında, "Bırakın artık bu boykotu falan nedir bunlar? Siz, eğitim öğretim mimarı mısınız, yoksa sokaklarda, caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız" demişti.

Felaketlerin ardından yurttaşlara çay atmıştı

Yurttaşlara yönelik hakaretlerinin yanı sıra kimi eylemleriyle de gündeme gelen Erdoğan'ın, 2020 yılında sel felaketinin yaşandığı ve 8 kişinin hayatını kaybettiği Giresun'da otobüsten yurttaşlara çay atması gündem olmuştu.

Erdoğan, 2021 yılında sel felaketinin yaşandığı Rize'nin Güneysu ilçesinde miting yapmış ve mitingin ardından selden etkilenen yurttaşlara otobüsten çay atmıştı.

Erdoğan, aynı yıl Marmaris'te yaşanan yangın felaketinin ardından Marmaris'te yurttaşlara seslenmiş ve konuşmasının ardından yine yurttaşlara çay atması nedeniyle eleştirilmişti.

'Şerefsizlerin ağzına meze yaptırmayız'

6 Şubat tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde onbinlerce yurttaş yaşamını yitirdi, yüzbinlerce yurttaş ise yaralandı.

Depremin ardından birçok skandal gündeme gelirken, AKP hükümetinin deprem bölgesine zamanınında müdahale edememesi ise tartışma konusu olmuştu.

8 Şubart tarihinde depremlerden en çok etkilenen illerden olan Hatay'a giden Erdoğan, hükümetin deprem bölgesine müdahalede yetersiz kaldığına ilişkin eleştiride bulunanlara "haysiyetisiz, "namussuz", "şerefsiz" demişti.

Erdoğan'ın konuşması şöyle:

"Şu an itibarıyla Hatayımızda asker, polis, jandarma toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor. Bununla ilgili olarak da bazı haysiyetsiz, açık konuşuyorum, namussuz kişiler, kampanya yaparak ‘Hatay’da biz asker, jandarma, polis göremedik’ gibi yalan yanlış iftiralar atıyorlar. Bizim askerimiz, jandarmamız, polisimiz şereflidir ama bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız."

'Be ahlaksız, be namussuz, be adi...'

21 Şubat günü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Osmaniye'ye giden Erdoğan, depremzedelere ücretsiz gönderilmesi gereken çadırları para karşılığı satmasıyla gündeme gelen Kızılay'ı eleştirenleri hedef almıştı.

Kızılay'ın deprem bölgesinde olmadığı eleştirilerilerini dile getirenleri hedefine alan Erdoğan, "Terbiyesiz, terbiyesizliğini bırakmaz. Çıkmış bir tanesi 'Kızılay nerede' diyor. Be ahlaksız, be namussuz, be adi... Günde yaklaşık 2.5 milyon insana Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu?" demişti.

Kızılay'a yönelik eleştiriler devam ederken 11 Mayıs tarihinde bir programa katılan Erdoğan, kuruma ilişkin "Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez. Süratle de bu yanlışı düzeltmesi gerekir" demişti.

Tüm tepki ve eleştirilere karşın 3 aydır görevinden istifa etmeyen Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından, seçimlere 2 gün kala görevinden istifa etti.

'Helallik' isteyip para dağıtmıştı

Erdoğan, deprem bölgesinde "helallik" istediği depremzedelere para dağıttığı görüntüler nedeniyle eleştirilmişti.

Depremden etkilenen Adıyaman ve Kahramanmaraş'a ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, cebinden çıkardığı 200 TL'lik banknotları çocuklara ve depremzedelere dağıtmıştı.

Depremzede çocuklara oyuncak fırlatmıştı

Deprem bölgesinde para dağıtması nedeniyle eleştirilen Erdoğan, söz konusu olayın ardından Hatay'a gerçekleştirdiği ziyaretle de gündeme geldi.

Hatay sokaklarında otobüsle dolaşan Erdoğan, otobüsün içinden depremzede çocuklara oyuncak fırlatmıştı.