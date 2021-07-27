LGS yerleştirme sonuçlarının ardından: Sonuçlar eğitimdeki gerçekleri gözler önüne serdi

Yüz binlerce öğrencinin uzun süredir emek göstererek hazırlık yaptığı Liseye Geçiş Sınavı 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Merkezî sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.

Sınav sonuçları 26 Temmuz tarihinde açıklandı. Bakanlığın açıklamasında sınavsız bir şekilde ilk 3 tercihinde imam hatip liselerine yerleşenlerin oranının bir önceki yıla göre arttığı söylense de bu bilgi gerçeği yansıtmıyor.

Gerçek şu ki: AKP'nin zaten var olan eğitim eşitsizliği pandemi koşullarında kendisini daha da belli etti. Süreç boyunca özel okullarda örgün eğitime izin verilip devlet okullarında verilmemesi, devlet okullarına aktarılmayan kaynakların özel okul patronlarına sunulması, farklı ortamlarda eğitim almış (!) öğrencilerin aynı sınava tabi tutulması bu başarısızlığın öğrencilere ait değil MEB'e ait olduğunu bizlere gösterdi. Bakanlığın yayınladığı raporu göz önünde bulundurduğumuzda geçtiğimiz yıla kıyasla başarıdaki düşüşle beraber sınava giren öğrenci sayısındaki düşüşü de görüyoruz. Sınava giremeyen bu öğrenciler için iki seçenek var: ya imam hatip lisesi ya da özel okul.

Eğitim-İş’in raporuna göre,

“LGS rakamları, AKP'nin imam hatip dayatmasının geldiği noktayı görmek için de imkan tanımıştır. Sonuçlar, yerleşen tüm öğrencilerin %65,49 ‘unu oluşturan resmi ortaokul mezunlarının Anadolu İmam Hatip Lisesi dışındaki tüm lise türlerine yerleşen öğrencilerin çoğunluğunu oluşturduğunu göstermektedir. Resmi ortaokul mezunları Anadolu Lisesi ve Fen Lisesine yerleşen öğrencilerin yaklaşık %70’ini, Sosyal Bilimler Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yerleşen öğrencilerin ise yaklaşık %80’ini oluşturmaktadır. Anadolu İmam Hatip Lisesine yerleşen öğrencilerin %41,08’i resmi ortaokul mezunu, %53,43’ü ise İmam Hatip Ortaokulu mezunudur. Yani imam hatip ortaokulundan mezun olan çocukların yüzde 48'i bir imam hatip lisesinde eğitime devam etmek istememiştir.”

Çıkarılacak sonuç çok açık: Okulları gericiliğe ve tarikatlara teslim etmeye çalışan bu düzende boyun eğmeyen emekçi aileler, çocuklarını okutabilmek için özel okulu tercih etmek zorunda bırakılıyor.

Tüm bu verilerin ışığında bir değerlendirme yapacak olursak şöyle sonuçlara ulaşabiliriz: