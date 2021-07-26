LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Lise adayı öğrencilerin 2021 Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılan yerleştirmeler de belli oldu. Sınavla girilen okulların yüzde 95'inde doluluk sağlandı. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

Lise adayı öğrenciler 2021 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından 05-16 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre ilk yerleştirme sonuçları bugün “http://sonuc.meb.gov.tr/” adresinden öğrencilerin erişimine açıldı.

Birinci nakil başvuruları 26-30 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "2020'de sınavsız yerel yerleştirmede öğrencilerin ilk üç tercihinden birisine yerleşme oranı yüzde 91,6'ydı, bu yıl oran yüzde 91,98'e yükseldi" dedi.