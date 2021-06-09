'LGS sınav soruları çalındı' iddiasıyla suç duyurusu

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, LGS'ye dair suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
Kaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün saat 10.00’da, Ankara Adliyesi’nde; LGS/ sınav güvenliğini sağlayamama, sınav sorularının çalınması, sınava girme hakkının engellenmesi, eğitimde fırsat eşitliğini engelleme suçundan; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kırıkkale İl Milli Eğitim Şube Müdür Yardımcısı Kırıkkale Hamza Aygün ve sınav güvenliğini sağlamayan, sınavda usulsüzlük yapan, sınava girme hakkını engelleyen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağım" ifadesini kullandı.