'LGS sınav soruları çalındı' iddiasıyla suç duyurusu

CHP'li vekil Yıldırım Kaya, LGS'ye ilişkin 'sınav güvenliğini sağlayamama, sınav sorularının çalınması, sınava girme hakkının engellenmesi' iddialarıyla suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Haber Merkezi

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, LGS'ye dair suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Kaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün saat 10.00’da, Ankara Adliyesi’nde; LGS/ sınav güvenliğini sağlayamama, sınav sorularının çalınması, sınava girme hakkının engellenmesi, eğitimde fırsat eşitliğini engelleme suçundan; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,  Kırıkkale İl Milli Eğitim Şube Müdür Yardımcısı Kırıkkale Hamza Aygün  ve sınav güvenliğini sağlamayan, sınavda usulsüzlük yapan, sınava girme hakkını engelleyen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağım" ifadesini kullandı.

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