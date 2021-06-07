Pandemi başladığından bu yana düzenli eğitim alamayan 1 milyon 200 bin öğrenci 6 Haziran 2021 tarihinde Liselere Geçiş Sistemi Sınavı’na girdi. Ancak sınav, şaibe tartışmalarını da beraberinde getirdi.

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme yeni sayısında LGS sınavındaki şaibeyi manşetine taşıdı: "Eğitim yok sınavı var, o da şaibeli ve adaletsiz".

Gazetede şu değerlendirmeye yer verildi.

"Eğitim alanının kamu hizmeti olmaktan uzaklaştığı, mantar gibi özel okulların türediği ülkemizde pandemiyi fırsat bilen AKP, eğitim alanından tamamen elini çekti.

Şaibeler, şifre skandalları, kuralsızlık… AKP döneminde sınavlar bu sözlerle hatırlanıyor.

Geçtiğimiz pazar günü yapılan LGS sınavı için de şaibe tartışmaları gündeme geldi. 2021 yılının sınav sorularının bir yayınevine ait kitapçıkla benzerlik gösterdiği ortaya çıktı."

Oğlu LGS'ye giren Levent Üzümcü: Bu sınav hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Boyun Eğme'nin 301. sayısında oğlu bu yıl LGS'ye giren tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü'nün de aralarında olduğu velilerin sınava ve ülkede eğitimin durumuna ilişkin görüşlerine de yer verildi. Üzümcü bu sınav hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.