LGS arasında şube müdürünün çocuğuyla görüştüğü iddiasına inceleme

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı kapsamında Bilecik Murat Hüdavendigar Ortaokulu’nda Milli Eğitim Şube Müdürü’ne ve çocuğuna ayrıcalık tanındığı iddia edildi. Veliler ve müdür arasında arbede yaşandı. Çifte standart uygulamasını protesto eden veliler, Bilecik Valisi ve İl Milli Eğitim Müdürü'ne seslendi.

NTV'deki habere göre, veli İlyas Balı, okul bahçesine çıkan çocuğuyla görüşemediğini ifade ederek, “Mola esnasında Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olan bir beyefendiyi polisler içeriye aldı. Daha sonra polislere biz halk olarak gittik, ‘Bu beyefendi niye giriyor, bizi niye almıyorsunuz?’ dedik. Bize ‘öğrencisine bir şey verecekmiş’ diye cevap verdiler. Öğrencimize biz de su vereceğiz, bizim de içeriye girmemiz gerekiyordu. Daha sonra o şube müdürünü yaklaşık 20 dakika sonra çıkarabildiler'' dedi.

'20 dakika boyunca içeride yedirdi içirdi'

Durumdan şikayetçi olduğunu söyleyen Balı, ''Benim çocuğumun burada 11 aylık emeği var, herkesin çocuğunun emeği var. Birileri kalkıp da torpilli olamaz burada. 20 dakika boyunca içeride çocuğunu yedirdi içirdi, güzelce besledi sonra çıktı” sözlerini kaydetti.

İnceleme başlatıldı

Velilerin tepkisi üzerine Bilecik Valiliği, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında ilimiz Murat Hüdavendigar Ortaokulu’nda yapılan Liseye Giriş Sınavı ile ilgili olarak inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna duyuruluyor" denildi.