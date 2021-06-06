Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi sınavında '15 Temmuz' sorusu!

Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı'nda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II dersinin sınav sorusu dikkat çekti.

Sınavda 15 Temmuz darbe girişiminin "ilk uluslararası adımı" soruldu, yanıt şıklarında ise "Gezi Parkı eylemleri" seçeneği yer aldı.

Çevrimiçi yapılan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II sınavında öğrencilere "FETÖ/PDY terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016'da AK Parti hükümetine karşı yapılan dış destekli darbe girişiminin ilk uluslararası adımı olarak kabul edilen olay aşağıdakilerden hangisidir?" sorusu yöneltildi.

Yanıt şıklarında ise "a) Gezi Parkı Eylemleri, b) Çözüm süreci, c) Adana'da MİT tırlarına yapılan operasyon, d) 17-25 Aralık 2013 operasyonları, e) KCK operasyonları" seçenekleri sıralandı.

İşte o sınav sorusu: