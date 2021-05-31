Atatürk’ü hedef alan imam, YÖK Başkanı Saraç’ın kayınbabası çıktı

Taksim Cami’nin açılışının ardından, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu programda mevlüt okuyan imam Mustafa Demirkan, Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alarak “Bu ve bu gibi mabedler mabed olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir… Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma…” demişti.

Mustafa Demirkan’a büyük tepkiler yükselirken kim olduğu da merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde “haberler” bölümünde yer alan şu bilgiler ise Demirkan’ın “yakınlığını” özetledi:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye’nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh âlimlerinden Muhammed Emin Saraç’ın Fatih Camii’ndeki cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiye gelişinde merhum Saraç’ın oğulları YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç’a taziyelerini bildirdi.

Merhum Saraç’ın dünürü Mustafa Demirkan‘ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da merhum için dua etti ve helallik istedi.”

Hatırlanacağı üzere, Şubat 2021’de ölen Mehmet Emin Saraç’ın cenazesi, binlerce kişinin katılımıyla koronavirüs kurallarının yok sayıldığı koşullarda yapılmıştı. Cenazeye katılan ve kalabalığın ortasında fotoğrafı gündem olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da oluşan görüntü nedeniyle “özür” dilemişti.