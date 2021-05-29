AKP'li 'Yeliz'den Atatürk'e lanet okuyan imama destek

"Yeliz" adını kullanarak yaptığı trollüklerle tanınan AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okuyan imam Mustafa Demirkan'a sahip çıktı.

Taksim Cami'nin açılışının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu programda Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okuyan Demirkan "Bu ve bu gibi mabedlerin mabed olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldiki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir... Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma..." demişti.

Tepki çeken ifadelerin ardından AKP'li "Yeliz" Twitter hesabından Mustafa Demirkan'a şu sözlerse destek oldu:

"Kostantıniyye Fatihi Ayasofya'yı Cami olarak vakfetmiş.Vakfiye açık. Kapatılmış. Sonra vakfiyeye uygun olarak tekrar Camiye çevrilmiş. Emekli bir hoca da kıyamete kadar kimse bozmasın diye ayetle dua etmiş. Şimdi de o hocaya hakaret ediliyor.Yazık. Ne olacak bu haliniz..."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ayasofya'nın camiye dönüştürülme töreninde Atatürk'e lanet okumuştu.