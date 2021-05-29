Erdoğan'ın önünde Atatürk'e bunları söyledi: Daha zalim ve kafir kim olabilir...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'nın açılışında Mustafa Kemal Atatürk'e "lanet okuması"nın ardından yeni bir skandal yaşandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Taksim Camisi'nin açılışının ardından Ayasofya'ya geçti. Buradaki program sırasında Atatürk'e lanet okunduğu ortaya çıktı. Odatv'nin haberine göre, Erdoğan'ın da dinlediği anlarda şu ifadeler kullanıldı:

"Bu ve bu gibi mabedlerin mabed olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldiki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir... Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma... "

Erdoğan’ın yanı sıra Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo Hmidti, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'daki ilk namazda da kılıç ile hutbe vermişti. Erbaş "Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar" sözleriyle Atatürk'ü hedef almıştı.