AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yaptırılan Taksim Camisi bugün açıldı.
Açılış öncesi meydan 25 ton gül suyu ile yıkandı, açılışa AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
Açılıştan bazı kareler şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Tonlarca gül suyu, binlerce kişi: Taksim Camisi açıldı
Erdoğan'ın talimatıyla yaptırılan Taksim Camisi bugün açıldı.
Fotoğraflar: soL - Murat Onuroğlu
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yaptırılan Taksim Camisi bugün açıldı.
Açılış öncesi meydan 25 ton gül suyu ile yıkandı, açılışa AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
Açılıştan bazı kareler şöyle: