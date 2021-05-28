Tonlarca gül suyu, binlerce kişi: Taksim Camisi açıldı

Erdoğan'ın talimatıyla yaptırılan Taksim Camisi bugün açıldı. 

Fotoğraflar: soL - Murat Onuroğlu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yaptırılan Taksim Camisi bugün açıldı.

Açılış öncesi meydan 25 ton gül suyu ile yıkandı, açılışa AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. 

Açılıştan bazı kareler şöyle: