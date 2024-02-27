İşçiler 7 Mart’ta grevde: Lezita’da patron greve karşı fabrikaya barikat yığdı

İzmir Kemalpaşa’da bulunan Abalıoğlu Lezita patronunun Öz Gıda-İş’in Çalışma Bakanlığından aldığı yetki belgesine itiraz davası sonuçlandı.

Abalıoğlu Lezita'da 2021 yılının Temmuz ayında Öz Gıda-İş Sendikası'nda örgütlenen işçiler kısa süre içerisinde yetki tespitini almış ve örgütlenme süreci tamamlanmıştı. Ardından patron tarafından yetkiye itiraz edilmiş ve mahkeme süreci başlamış, örgütlenmeye öncülük eden işçiler işten çıkartılmıştı. Sendika tarafından fabrika önünde başlatılan direniş, İstanbul'da yapılan eylemlerle devam ettirilmişti.

Patronun açtığı yetkiye itiraz davası sendika lehine sonuçlandı fakat toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için yapılan çağrılar cevapsız bırakıldı. İşte bu sebeple de Öz Gıda-İş tarafından grev kararı alınarak grevin 7 Mart günü başlayacağı ilan edildi.

'Patron, işçilere diz çökecek'

Grev kararırının alındığı Lezita’da işçiler gelinen süreci ve grev kararını soL’a anlattı. Kararlı olduklarını dile getiren işçiler, bu işin masada çözülmesine Abalıoğlu patronunun engel olduğunu anlatıyor. “Patron, işçilere diz çökecek” ilk kurdukları cümle. İsmet, Kazım ve Cihan* çalışma koşullarını ve sendikal mücadelelerini anlattı.

Yaklaşık 4 yıldır Lezita’da çalışan İsmet, sendikal hakları için ne zaman harekete geçtilerse yönetimin engel olmaya çalıştığını anlatıyor:

“Geçici iyileştirmeler yaptılar. Biz sözleşme istiyoruz bugün verir yarın geri alırsınız dedik. Yetmeyince arkadaşlarımızı işten çıkardılar, ekmeğimizle tehdit edip göz dağı vermeye kalktılar. Yetmedi, isteyen tazminatını alıp gitsin dediler. Baktılar herkes çıkmak için müracaat ediyor, başa çıkamayacaklar ondan da vaz geçtiler. Sendikaya açtıkları davayı kaybedip yine masaya gelmediler. Ne yaptılarsa ellerine, yüzlerine bulaştırdılar. Bizi greve mecbur ettiler. Şimdi onu da yaptırmayız diyorlar.”

İşçilerin direnişe geçtiği fabrika alanı dikenli tellerle çevrildi

Fabrikaya barikat yığıldı

Son bir aydır çeşitli bahanelerle işçilerin işten çıkarılmaya başlandığını da soL’un edindiği bilgiler arasında.

Grev kararının ardından alınan önlemlerden biri fabrikaya yığılan barikatlar. İşçiler soL’a "Grev günü işçiyi koyun gibi içeri sürmek istiyorlar" diyor.

Turgutlu, Salihli, Kemalpaşa, Akhisar, Kula bölgesindeki emekçiler tarafından iyi bilinen bir fabrika Lezita. İzmirli emekçiler için Lezita “Bu bölgede yaşayan herkes tarafından bilinen, mutlaka herkesin ailesinden bir kişi çalıştığı yer” demek. Ama aynı zamanda Lezita, işçinin hakkını almaması için elinden gelenin yapıldığı yerlerden biri. Kazım bir diğer Lezita çalışanı, “Burada çalışan işçinin bu fabrikada kesilen tavuktan fazla bir değeri yoktur” diyor. Grev konusunda konuşan Kazım şunları söylüyor:

“Şimdi önümüzde grev kararı var. Bu saatten sonra patronun ve yalakalarının sözüyle hareket edecek değiliz. Biz bu kararı uygulamakta kararlıyız. Yıllarca bize hikaye anlattılar zaten, daha fazla konuşmaya gerek yok. Bundan sonra ya sendikayı tanırlar ya tanırlar. Şimdi grevi engellemek için fabrikanın çevresini kapatıyorlar. Bir sürü barikat doldurdular fabrikanın içine. Bu yasaktır, zorla bizi içeriye koyamazlar. Gerekeni yapacağız sendikayı bu fabrikaya koyacağız.”

'Burayı açık cezaevine çevirmeye çalışıyorlar ama sökmez'

Grev sürecinde işten çıkarılan işçiler arasında da öncülerden olan Cihan, “Biz içerdeki arkadaşımlarımızla çalışmaya devam ediyoruz” diyor. Sendikanın davayı kazanmasıyla birlikte yemek molalarında ses çıkarma eylemleri yaptıklarını anlatan Cihan bunun ardından işten çıkarılmış. “Bu sendika meselesi artık bizim onur mücadelemiz. Artık çıkarılmak da önemli değil. Bu bizi yıldırmak için verilen bir karar. Burayı açık cezaevine çevirmeye çalışıyorlar ama sökmez” diyerek tepkisini ortaya koyan Cihan 7 Mart günü fabrikanın önünü “düğün meydanına çevireceğiz” diyor.

*Konuşan işçilerin adı kendi istekleriyle değiştirilmiştir.