İşçi servisi mağazaya girerek durdu, 12 işçi yaralandı

İzmir Buca'da bir işçi servisi önce bir otomobile çarptı ardından mobilya ve beyaz eşya satan bir mağazaya girerek durdu. Kazada 12 işçi yaralandı.

Korozo Ambalaj A.Ş. bünyesine katılan, İzmir Çiğli Atatürk OSB'de faaliyet yürüten Korsini ambalaj fabrikasının gece vardiyasından çıkan işçileri evlerine bırakan servis Buca'da kaza yaptı.

Bir iddiaya göre servis şoförünün uyuması nedeniyle, bir başka iddiaya göre frenlerin boşalması sonucu araç kontrolden çıktı. Önce bir otomobile çarptı ardından mobilya mağazasına girerek durdu.

Kazada yaralanan 12 işçiden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.