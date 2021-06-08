Hrant Dink davasında savcıdan yeni talep

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007 tarihinde gazetenin önünde vurularak öldürülmesine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava, 26 Mart tarihinde karara bağlanmıştı. Aralarında Fethullah Gülen ile Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 13 firari sanığın dosyası ayrılmıştı.

Dosyaları ayrılan firari 13 sanığın yargılanması bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Mahkemede, sanıkların yakalama emirlerinin infaz edilmediği belirtildi.

Görüşü sorulan duruşma savcısı, kaçak olan sanıklar açısından yargılamaya konu dosyanın incelenmesi durumunda, CMK'nın 247/1 maddesinde belirtilen, “Hakkındaki soruşturmanın veya kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından kendisine ulaşılamayan kişiye kaçak denir” ibaresiyle kaçak tanımına uydularını belirterek, sanıkların kaçak olduklarına hükmedilmesi ve mal varlıklarına el koyma kararı verilmesini talep etti.

Sanık avukatlarının beyanı sorulacak

Mahkeme, savcının talebine karşı sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının zorunlu olduğunu belirterek, bugün görülen duruşma zaptının sanık avukatlarına gönderilmesine ve sanık avukatlarının önümüzdeki duruşmada beyanda bulunmasına hükmetti. Mahkeme heyeti firari 13 sanık haklarındaki yakalama emrinin devamına ve infazlarının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.