Genç kadına gece kulübünde şiddet

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, saldırı geçtiğimiz günlerde Ortaköy'de bir eğlence yerinde yaşandı. Gizem Akbaş bir gece kulübünde arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti. O sırada fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşımlar yaptı.

Paylaşımları gören Mücahit İsmail Ayta aynı mekana gitti. Genç kadının masadan kalkıp lavaboya gittiğini gören Ayta, Gizem Akbaş'a saldırdı ve yüzüne yumruk attı.

Burnu kırılan Akbaş, yere düştü. Ayta, bu sırada Akbaş'ı tekmelemeye devam etti. Olaylar kulübün kamerasına yansıdı.

Saldırıya uğrayan Gizem Akbaş, "Yaklaşık bir yıl önce beni aldattığı için ayrılma kararı aldım. Bunu bir türlü kabullenmedi. Sürekli şiddete başvurdu. 'Benden ayrılamazsın' diyordu. Şikayetçi oldum, hakkında uzaklaştırma kararı çıkardım. Buna rağmen beni sosyal medya paylaşımlarımdan görüp olay günü bulunduğum mekana gelmiş" diye konuştu.

Akbaş "Yere düştüm, şaçımdan tutup tekmeler savurmaya başladı. Acımasızca vurdu. Şikayetçi oldum. İfadesi bile alınmadan Bodrum'a tatile gitti. Ben bu acı içindeyken şimdi onun yaptığı yanına kaldı" diye konuştu.