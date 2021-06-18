Fethullah Gülen'in yeğeni hakkında 22,5 yıl hapis istemi

Fethullah Gülen Cemaati'ne yönelik soruşturma kapsamında yurtdışında yapılan MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilerek tutuklanan Selahaddin Gülen hakkında iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullah Gülen'in yeğeni olan Selahaddin Gülen hakkında soruşturmasını tamamlayarak iddianame düzenledi. İddianamede Selahaddin Gülen hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Selahaddin Gülen'in iddianamesi, Ankara 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.