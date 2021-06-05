MİT tarafından yurtdışından Türkiye'ye getirilen ve dün tutuklanan Fethullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 34 sayfa ifade veren Gülen, "Örgüt içindeyken farkına varamadım ama 'FETÖ' bir terör örgütüdür. Lideri Fetullah Gülen’dir. Doğuştan itibaren bu oluşumun içinde sayılırım. ByLock kullandım, mahrem imamlık yaptım” dedi.



Haberde Gülen’in irtibatlı olduğu isimleri söylediği, Kenya’da yakalanıp ABD’nin girişimiyle serbest kaldığı belirtildi.