Fatma Girik'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Yeşilçam'ın ünlü sinema oyuncusu 79 yaşındaki Fatma Girik rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Girik'in sağlık durumuna ilişkin açıklama karşı Günay Girik'ten geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Yeşilçam'ın ünlü sinema oyuncusu 79 yaşındaki Fatma Girik rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.
Uzun süredir Torba Mahallesi'nde yaşayan Girik, tansiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle ambulansla götürüldüğü ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Girik'in kardeşi Günay Girik, "Ablamın sağlık durumu iyi. Kontrol amacıyla hastaneye yatırıldı" dedi.