Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

Bodrum'da yaşayan Fatma Girik dün akşam saatlerinde yardımcılarının çağırdığı ambulans ile Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, Op. Dr. Yusuf Babayiğit "Fatma hanım göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeni ile tedavi altına alındı. Şu anda göğüs hastalıkları uzmanlarımızın öncülüğünde tedavisi sürüyor. Bir süre hastanemizde tedavi altında olacak” diye konuştu.

Fatma Girik'in annesi 99 yaşındaki Münevver Girik Dukav'ın da iki gün önce ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi altına alındığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.