EYT düzenlemesi eksik ve yaratacağı yeni mağduriyetlerle sunuldu: 'Peki kalıcı çözüm ne?'

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlenme yıllardır sürdürülen mücadelenin ardından bugün TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Söz konusu düzenlemede EYT'lilerin yaş şartı kaldırılırken, düzenlemenin eksikleri ve yaratacağı yeni mağduriyetler de gündeme geldi.

Düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komite Üyesi Alpaslan Savaş, "Emeklilikte yaşa takılan emekçiler yıllardır verdikleri mücadelenin bir ölçüde sonucu aldılar. Fakat düzenleme pek çok haksızlığı ortadan kaldırmadığı gibi yeni mağduriyetler doğurdu" ifadelerini kullandı.

Savaş'ın sosyal medya üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamalar şöyle:

'Yüzbinlerce stajyer ve çırak mağdur edildi'

"8 Eylül 1999 ve sonrası sigorta girişliler için getirilen kademeli yaş şartı kalkıyor. Prim ve yıl koşulu ise geçerli.

Yaş koşulunun kaldırılmasına rağmen 8 Eylül 1999 düzenlemesiyle getirilen prim kademesi (5000-5975 gün arası değişen) koşulu değiştirilmiyor.

İlgili mevzuata göre borçlanma yapılması mümkün. Doğum ve askerlik borçlanması ile SGK başlangıç tarihi geriye çekilebiliyor. Fakat çıraklık ve stajyerlik başlangıçları borçlanmaya dahil edilmedi. Yüzbinlerce stajyer ve çırak mağdur edildi.

'Patronların inisiyatifine bırakıldı'

Emekli olup 10 gün içinde aynı işyerinde çalışmaya devam edecek EYT'liler için SGK destek primi ödeme zorunluluğu kaldırıldı. Ancak bu sadece EYT'linin aynı işe devam etmesi koşuluna bağlandı.

EYT’lilerin çalışmaya devam etmeleri patronların inisiyatifine bırakıldı. Düzenlemede bu konuda EYT’lileri koruyan bir madde yok. Patron, emekli olan EYT’liyle isterse çalışacak istemezse işten çıkaracak.

'Daha düşük aylıklar bağlanacak'

2000 öncesine göre, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası düşürülen emekli aylığı bağlama katsayısına dokunulmadı. Böylece EYT'lilere de tıpkı 2000 yılı sonrası emekli olan diğer çalışanlar gibi eski yasaya göre almaları gereken emekli maaşlarından daha düşük aylıklar bağlanacak.

EYT'nin üç ay gecikmesi alınacak maaşı da düşürdü. Aralıkta çıksaydı katsayı nedeniyle daha yüksek maaş bağlanacaktı.

Özetle, emeklilikte yaşa takılan emekçiler yıllardır verdikleri mücadelenin bir ölçüde sonucu aldılar. Fakat düzenleme pek çok haksızlığı ortadan kaldırmadığı gibi yeni mağduriyetler doğurdu."

'Peki kalıcı çözüm ne?'

Açıklamasının devamında "Peki kalıcı çözüm ne?" sorusunu yönelten Savaş, TKP'nin geçtiğimiz aylarda yayımladığı “Ekonomi çözüm belgesi”ni işaret etti.

TKP'nin emeklilik konusundaki çözümünün de yer aldığı belgede, konuya ilişkin şu ifadelere yer verilmişti:

“Çalışabilir durum ve yaştaki tüm yurttaşlara iş güvencesi ve çalışma hakkı sağlanacak, devlet bu iki temel hakkı hiçbir durumda ortadan kaldırmayacaktır.

Çalışamayacak durumda olanlar, yaşlılar ve emekliler devletin güvencesi altında olacaktır. Bu yurttaşlara insanca bir yaşam düzeyi ve tüm yurttaşlarla eşit olanaklar sağlanacaktır."