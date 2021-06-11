Erdoğan'dan Menbiç açıklaması: Her an gözümüz kulağımız orada

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu.

"Bu NATO zirvesinde öncelikli olarak NATO ülkeleri olarak neler yapacağız bunlar gündeme gelecek" diyen Erdoğan, görüşme trafiğine ilişkin "Türkiye-ABD ilişkilerini Sayın Biden ile ele alma fırsatımız olacak. Boris Johnson'la Macron'la Almanya Şansölyesiyle görüşmemiz var. Tabi bu sayı artar, eksilmez. Böyle bir zincir ikili bir şekilde orada görüşmeleri devam ettireceğiz. Orada sunumlarımız olacak. Yine orada basın açıklamamızı yapacak, en son görüşmemiz Biden ile olacak" ifadesini kullandı.

Suriye'deki Menbiç gündemine ilişkin de konuşan Erdoğan, "Münbiç PKK'nın işgali altında değil, böyle bir şey olmuş olsa bunların karşısına dikilecek olan biz oluruz. Her an gözümüz kulağımız orada" dedi.

Erdoğan aşı ve turizm konusunda ise, "Aşıda 32 milyonu yakaladık, bir taraftan da aşılarımız geliyor. Gerek BionTech gerek Çin'le yaptığımız anlaşmalar var. Turizm konusunda İngiltere ile bağlantılarımızı, Rusya'dan bir heyetle görüşmeler yapılacak. Bir turist atağı inşallah başlayacak" diye konuştu.

Erdoğan, sonrasında "Yukarı Afrin Barajı ve İsale Hattı”nın açılış töreninde konuştu.

"Verdiğimiz kararlı mücadeleyle Türkiye'yi terör örgütlerinin ve suç çetelerinin tasallutundan kurtardık" iddiasında bulunan Erdoğan, "Komşumuz Suriye'nin kendi toprak bütünlüğü ve siyasi birliği esasında yeniden aydınlık bir geleceğe kavuşması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.