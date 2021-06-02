Menbiç'teki protestolarda halka ateş açıldı: En az 8 sivil öldü

Suriye'nin kuzeyinde ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki Menbiç'teki protesto gösterilerine ateş açıldı, çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Reuters haber ajansı, dünkü protesto gösterilerinde SDG güçlerince açılan ateş sonucu en az 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda sivilin yaralandığını duyurdu.

Menbiç'te Arap nüfus, genç erkeklerin SDG ve ABD saflarında savaşmak için askerliğe zorlanmasını ve sivillere karşı işlenen suçları protesto etmek için önceki gün gösterilere başladı.

SANA'nın haberine göre ana yolları ve Haseke-Halep karayolunu taşlarla ve lastik yakarak kapatan, kontrol noktalarına yürüyen göstericilere SDG'nin "Asayiş" güçlerince ateş açıldı. Gösterilerin ilk gününde bir sivilin yaşamını yitirmesi ve çok sayıda sivilin yaralanması üzerine Menbiç'te esnaf kepenk kapattı.

Dün büyüyen gösterilerde SDG güçlerince açılan ateş sonucu en az 8 sivilin yaşamını yitirdiği, çok sayıda sivilin yaralandığı belirtildi.

SDG güçleri sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Beş yıl önce IŞİD'in kontrolünden ABD-SDG kontrolüne geçen Menbiç'te çoğunluğu oluşturan Arap nüfusu SDG'nin genç erkekleri zorunlu askerlik adı altında kaçırdığını ve Araplara yönelik ayrımcılık uygulandığını belirtiyor.

SDG güçleri ise dün bir açıklama yaparak "bilinen iç ve dış taraflar bölgeyi kaosa sürüklemeye çalışıyor" iddiasında bulundu.