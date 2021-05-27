Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Montrö Bildirisi'nde imzası bulunan emekli amiralden ifadesi alınmayan 84 ismin bugünden itibaren ifade işlemlerine başlandığını açıkladı.
Açıklama şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Emekli amiraller bildirisine ilişkin yeni adım: 84 amiral ifade verecek
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli amiraller bildirisine ilişkin ifadesi alınmayan 84 kişinin bugünden itibaren ifade işlemlerine başlandığını açıkladı.
Haber Merkezi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Montrö Bildirisi'nde imzası bulunan emekli amiralden ifadesi alınmayan 84 ismin bugünden itibaren ifade işlemlerine başlandığını açıkladı.
Açıklama şöyle: