Edirne'ye alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşı: Bizim paranın değeri var, sizin paranın yok

Bulgaristan’ın para birimi levanın Türk lirası karşısında devam eden yükselişi, Edirne’ye alışveriş için gelen Bulgar turist sayısında artışa neden oldu. Bulgaristan’ın Filibe şehrinde hemşirelik yapan Rafiye Muhtarovaise, "Bizim Bulgaristanlılar çok geliyor alışveriş yapmaya, çünkü liranız çok düştü. Bizim paranın şu an değeri var, sizin paranın değeri yok şu anda. Biz çok ucuza alıyoruz her şeyi buradan, çünkü bizim paramız çok değerli" dedi.

'Adam 100 leva bozduruyor, 600 lira yapıyor'

Bulgaristan’ın Filibe şehrinden gelen Halil Cambaz ise Edirne’ye zaman zaman geldiğini ve aldığı ürünleri üzerine kâr koyarak Bulgaristan’da sattığını söyleyerek, “Ben 2,5'a alıp 5'e satıyorum. Ben de kazanayım bir iki leva. Çocuklarımız, torunlarımız var” dedi.

Bulgar vatandaşlarının levanın değer kazanmasından son derece memnun olduğunu belirten esnaf Metin Doğan da "Onlar bu durumdan çok memnun. Biz memnun değiliz ama adam 100 leva bozduruyor, 600 lira yapıyor. Bir haftalık yiyeceğini alıyor. Ama Bulgaristan olsa alamıyor. Bulgaristan’da bir kilo beyaz peynir 18 leva. Bir kilo tereyağı 21 leva. Adam bir kilo alacağına 2 kilo alıyor. Bu da işine geliyor” dedi.

Bulgaristan’ın Filibe şehrinde hemşirelik yapan ve aylık 700 avro maaşla çalışan Rafiye Muhtarovaise, "Biz hep geliyoruz buraya, çok memnunuz. Levanın çıkması da iyi oldu. Vaktim olsa her hafta geleceğim alışveriş yapmaya. Bizim Bulgaristanlılar çok geliyor alışveriş yapmaya, çünkü liranız çok düştü. Bizim paranın şu an değeri var, sizin paranın değeri yok şu anda. Buradan aldığımız zeytinin, peynirin bile tadı başka. Biz çok ucuza alıyoruz her şeyi buradan, çünkü bizim paramız çok değerli" diye konuştu. (ANKA)