Dolar son günlerde her geçen dakika rekor kırmaya devam ediyor.
Bugün Merkez Bankası'nın açıklayacağı karar öncesi dolar neredeyse 11 liraya dayandı.
Sabaha karşı dolar 10,95'e kadar yükseldi ve yeni rekorunu kırdı.
Avro ise 12,43'ü gördü.
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dolar 11 liraya dayandı
Dolar Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi sabaha karşı 10,95'e kadar yükseldi.
Haber Merkezi
Dolar son günlerde her geçen dakika rekor kırmaya devam ediyor.
Bugün Merkez Bankası'nın açıklayacağı karar öncesi dolar neredeyse 11 liraya dayandı.
Sabaha karşı dolar 10,95'e kadar yükseldi ve yeni rekorunu kırdı.
Avro ise 12,43'ü gördü.