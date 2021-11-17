Erdoğan partisinden hangi isme kapıyı gösterdi?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısında faiz konusundaki düşüncesini açıklarken, "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" demişti.

Erdoğan'ın bu sözlerle kimi hedef aldığı tartışma konusu olurken, akıllara gelen ilk isimlerden biri Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan oldu.

Elvan'ın yeni bir faiz indirimine karşı çıktığı haberleri geçtiğimiz günlerde basına yansımış ancak bu konuda bir açıklama gelmemişti.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da Erdoğan'ın son açıklamaları sonrası sosyal medyadan, "Erdoğan “Faiz Enflasyonun Sebebidir” ısrarıyla Lütfi Elvan’ın enflasyonla ilgili açıklamalarını tekzip etti… Aralarında ekonomiden biraz anlayan Lütfi Elvan vardı O’nu da yakında yerler…" paylaşımında bulundu.