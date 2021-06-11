Ebeveyn Okulu yayında: Okul çağı çocuklarına nasıl yaklaşmak gerek?

soL TV'de her hafta cuma akşamları yayınlanan Ebeveyn Okulu programında bu hafta insanın gelişiminde okul çağı dönemi ele alınıyor.

Okul yaşamının başlangıcından ergenlik döneminin başlangıcına dek olan bu kesitte çocuğun genel durumu, anne-baba tutumlarının çocuğun gelişimine etkileri hakkında Uzm. Psk. Burak İsmanur ve Dr. Nevin Eracar söyleşilerine devam ediyorlar.

Çocukla iletişimde basit ama önemli tavsiyeleri de içeren bu haftaki söyleşide akran zorbalığı gibi sıkça konuşulan başlıklar da ele alınıyor.

soL TV'de yayında: