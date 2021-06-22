Duygu Delen davasında tahliye edilen sanık hakkında üst mahkemece tutuklama kararı

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüne ilişkin 10. Ağır Ceza Mahkemesinde 16 Haziran'da görülen davada, tutuklu sanık Mehmet Kaplan'ın 'ev hapsi' ile tahliye edilmesine ilişkin karara Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazı, bir üst mahkeme sıfatıyla inceleyen 11. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi.

AA'da yer alan habere göre, mahkeme, itirazı yerinde bularak, mevcut delil durumu ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, sanığın tekrar tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.