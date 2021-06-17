Duygu Delen davasında Mehmet Kaplan'ın tahliyesine başsavcılık itiraz etti

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen’in geçen Ağustos ayında şüpheli şekilde yaşamını yitirmesine ilişkin görülen davada sanık Mehmet Kaplan’ın “ev hapsi” verilerek tahliyesine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi.

"Çocuğun kasten öldürülmesi", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından yargılanan sanık Mehmet Kaplan dünkü duruşmada ilk kez mahkeme salonuna getirilmişti. Mahkeme heyeti Kaplan'ın “ev hapsi” şartıyla tahliyesine ve “Duygu Delen'in kaza ile mi düştüğü, intihar mı ettiği veya başka birisi tarafından atılıp atılmadığı, düşerken bilincinin açık olup olmadığı, vücudundaki ray şeklindeki ekimozların nasıl gerçekleştiği konularında rapor düzenlenmesi için dosyanın Adli Tıp Üst Kurulu’na gönderilmesine” hükmetmişti.

Başsavcılıktan itiraz

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin tahliye kararına itiraz etti. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada "D.D.'nin ölümü olayı ile ilgili olarak Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargılamanın 16.06.2021 tarihli duruşmasında mahkemece tutuklu sanık M.K.’nin ev hapsi ile tahliye edilmesi yönündeki kararına Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından itiraz edilmiştir" denildi.