Duygu Delen davasında Mehmet Kaplan 'ev hapsi şartıyla' tahliye edildi

Gaziantep’te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüne ilişkin açılan davanın 4. duruşması bugün görüldü.

DHA'nın aktardığına göre Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Mehmet Kaplan "ev hapsi şartıyla" tahliye edildi.

Gaziantep'te, geçen yaz Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşmesi sonucu yaşamını yitiren Duygu Delen'in ölümüyle ilgili davada sanık Kaplan ağırlaştırlmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.

Bugün görülen duruşmada bilirkişi raporu sunan Prof. Dr. Kar, Delen'in ölümünün aydınlatılması için psikolojik otopsi yapılması önerisinde bulunmuştu. Kar, Prof. Arıcan’ın sanık avukatlarının talebi üzerine hazırladığı ve Delen’in "düşerken bilincinin açık olduğunun" iddia edildiği bilirkişi raporuna da karşı çıkmıştı.