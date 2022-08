Ünlü oyuncu ve komedyen Duggie Brown'ın, 82 yaşında hayata gözlerini yumduğu açıklandı. Haberi menajeri Lee Morgan, Twitter'dan duyurdu.

Coronation Street'in yanı sıra Last of The Summer Wine'la da tanınan Rotherham doğumlu oyuncu üne Ken Loach'un klasik filmi Kes ile ulaşmıştı. Kendi jenerasyonunun en tanınan komedyeni olan Brown'ın ölümü İngiltere'de büyük üzüntüye neden oldu.