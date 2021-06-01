Düğün ve nikah törenleri için yeni kararın ayrıntıları açıklandı: Kişi sınırı geldi

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre nikah ve düğün törenlerine ilişkin yeni kararlar belli oldu.

Yiyecek-içecek ikramı yapılmayacak, kapalı alanda 100 kişi sınırı olacak, nişan ve kına gibi etkinliklere ise 1 Temmuz sonrasında izin verilecek.

İşte kararlar:

Nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünler;

- Açık alanlarda;

- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi,

- Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması,

- Yiyecek-içecek ikramının yapılmaması,

- Kapalı alanlarda ise yukarıdaki kurallara ilave olarak;

- Kişi başı asgari 6 m2 alan bırakılması,

- Azami 100 davetli ile sınırlandırılması, kaydıyla 01 Haziran 2021 Salı gününden itibaren yapılabilecektir.

- Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran 2021 Salı günü son verilecektir. Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek- içecek ikramı yapılabilecek olup kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m2 alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı uygulanmayacaktır.

- Nişan ve kına gibi etkinliklere 01 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.