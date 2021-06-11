CHP'li isim açıkladı: Kuleli Askeri Lisesi'ni tekrar açacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Subaşı, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasında, 31 Temmuz 2016’da kapatılan Kuleli Askeri Lisesi’ni yeniden açacaklarını söyledi.

Odatv'de yer alan habere göre Subaşı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İktidar olduğumuzda, yapacağımız ilk işlerden biri, mezunu olduğum Kuleli Askeri Lisesi'ni yeniden açmak olacak. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bunun sözünü aldım ve her görüşmemizde bunu teyit ediyorum.”

Subaşı söz konusu mesajını, arka tarafta Kuleli Askeri Lisesi’nin tarihi binasının gözüktüğü Boğaz manzaralı bir fotoğrafı ile birlikte yayınlandı.