Bodrum Belediye Başkanı: Daha fazla insan gelmesini önermiyoruz

Muğla Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, pandemi ile Bodrum’un nüfusunun 2,5 kat arttığını belirtti.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'a konuşan Aras, iki yıldır toplam 465 adet kaçak yapı yıktıklarını söyledi. Aras, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde belediyelerin yaşadığı kaynak sorunları çözülmeli. Bizim sıkıntımız yaz kış dönemindeki nüfustaki artış ve değişim. Salgından dolayı ciddi göç aldık. Nüfusa göre kaynak veriliyor kayıtlı nüfus 180 bin civarında. Ama şu anda nüfusumuz en az 600 bin."

'Nüfus bir yılda 2,5 katına çıktı'

Bodrum’a göçün yoğunluğuna dikkat çeken Aras, "Daha fazla insan gelmesini önermiyoruz. Sonuçta Bodrum’un da taşıyabileceği bir yük var. Altyapı, trafik açısından bir haddi var. O artık doldu. Nüfusun daha fazla artmasını istemeyiz. Şu anda 600 bini aşkın nüfusla sorunlar yaşıyoruz. Trafik ortada. Bir yılda 2,5 katına çıkan bir nüfustan bahsediyoruz" diye konuştu.

Son 1 haftada bayram tatili nedeniyle Bodrum'a en az 100 bin araç giriş yapmıştı. Muğla'nın nüfusu ise 3 milyonu aştı.