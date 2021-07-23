Binali Yıldırım, adının verildiği bulvar açılışında konuştu: Paris'te bile yok

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Sivas’ın Gölova ilçesinde "Binali Yıldırım Bulvarı" açılışına katıldı.

Burada konuşma yapan Yıldırım "Allah bu yolda kazasız, belasız seyahat etmeyi nasip etsin.Şu anda açmakta olduğumuz bu bulvardan Paris'te bile yok. İnsanımızın ne kadar önemli olduğunu, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışının asırlardan beri ne anlama geldiğini bu hizmetler bir bir gösteriyor" dedi.

Yıldırım daha sonra eşi Semiha Yıldırım ile birlikte "Gölova Öğretmen Semiha Yıldırım Semt Kütüphanesi"nin açılışına katıldı. Yıldırım buradaki konuşmasında da "Kitap kavgaları azaltır. Nasıl midemizin nefsini doyurmak için gıdaya ihtiyacı varsa, beynimizin açlığını gidermek için de kitaba ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

Yıldırım ayrıca Gümrük Birliği ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini belirterek, "Ne olursa olsun Gümrük birliğine girelim diyemeyiz. Memleketimizin, taşımacımızın, ihracatçımızın menfaati ne ise onları korumak mecburiyetindeyiz. Çok yol aldık, hallolacak. Ne kadar kaçsalar, sonunda halledeceğiz" diye konuştu.