Binali Yıldırım 'iftira' dedi: Oğlum Venezuela'ya maske ve test kiti götürdü

Binali Yıldırım AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Sedat Peker'in bugünkü videosunda oğlu Erkam Yıldırım'la ilgili dile getirdiği uyuşturucu ticareti iddialarını "iftira" diye niteleyen Yıldırım, oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya yaptığı ziyaretin amacının Covid-19 pandemisi kapsamında yardım götürmek olduğunu ileri sürdü.

Peker'in videosundaki açıklamalarına ilişkin Binali Yıldırım "Bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek bize yapılabilecek en büyük hakarettir, en büyük yanlıştır, tümüyle reddediyoruz" dedi.

AKP İl Başkanlığı önünde gazetecilere açıklama yapan Binali Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu olsa olsa çamur at izi kalsın türünden bir suçlamadır. Ama unutmayalım ki çamur atanın önce kendi elleri kirlenir. Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi Ocakta Şubatta değil geçen sene Aralık ayında gitmiştir. Ve beraberinde de Covid'le mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. O esnada Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye dostluk grubu da oradaydı. O münasebetle de onlarla da birlikte oldu. Bazı sosyal medya paylaşımlarında resmi heyetle gittiği ifade ediliyor. O da gerçek dışıdır, yanlıştır. Kendisi biletini alarak masraflarını karşılayarak o ziyareti gerçekleştirmiştir."

Peker ne demişti?

Peker bugünkü videosunda Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'la ilgili olarak şunları söylemişti:

"Bu kokainle ilgili çok şey anlattılar, ben size gerçeğini anlatayım. Önceden Kolombiya üzerinden geliyordu. Bu 4 ton 900 kilo geçen sene Haziran ayında yakalandı. ... Bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım Bey.

Bu senenin başında, o mal yakalandıktan sonra iki kez gitti 4 kez kaldı. Karakas'tan geliyor, kuru yük gemileri doğrudan Türkiye'ye geliyor ama konteynır gemileri Dominik'te durup öyle geliyor. Dominik üzerinden de çok yakalanmalar başlayacak. (Peker daha sonra Twitter'dan bir açıklama yaparak '7. videomda söylediğim ara durak ülke Dominik değil Panama’dır. Dil sürçmesi olarak Dominik dedim. Dominik devletinden ve halkından özür dilerim' dedi.)

Ben bizim liman çok önemli dedim ya, gemi girmez diyorlar, ben girer mi dedim. 30-35 metrelik yatlarla, 500 ton, bir ton, iki ton kokainler o şekilde dağılıyor. Suriye Lazkiye üzerinden de yapılıyor. Kıbrıs Halil Falyalı, tüm para trafiği buradan yapılıyor. Halil Falyalı'nın Türkiye'de 10 tane dosyası var, neden getirmiyorsunuz. Tüm yasadışı bahis işleri onda, uyuşturucu sevkiyatı. Erkam Yıldırım-Halil Falyalı, birazdan geleceğiz.

Erkam Yıldırım Kıbrıs'a gittiğinde Halil Falyalı'nın misafiri. Ben Binali Bey'in böyle bir organizasyon içinde olduğunu düşünmüyorum. Erkam Yıldırım'la ilgili çekilen kasetler vardı, sonra bu işin aparatı haline geldi. Neden kokain yakalanamıyor, Erkam Yıldırım'ın gemileri üzerinden de değil sadece. Bu organizasyonun Mehmet Ağar da tamamen ortasında. Erkam Yıldırım Süleyman Soylu dostluğuna bakın."