Bakan Kurum: Kanal İstanbul, Cumhuriyet tarihinin en çevreci şehircilik projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sarıyer'de bir otelde gerçekleşen Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER) 21. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısına katıldı.

Kanal İstanbul'a ilişkin konuşan Kurum, "İstanbul Boğazı'nı koruyacak, millet bahçeleriyle ekolojik koridorlarıyla Türkiye'nin en çevreci şehircilik projesi olacak Kanal İstanbul Projesinde ilk kazmayı inşallah 26 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle milletimizle birlikte vuruyoruz. İnşallah Kanal İstanbul, yüzde 52'si yeşil alandan oluşan, sosyal donatı alanları ve spor alanları açısından son derece zengin, Cumhuriyet tarihimizin en çevreci şehircilik ve en büyük kentsel dönüşüm projesi olacak" dedi.

Proje hakkında asılsız iddialar olduğunu öne süren Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ülkemizi ileriye taşıyan, milletimizin hak ettiği her büyük projemizde olduğu gibi Kanal İstanbul'a da asılsız iddialarla saldıranları, korkutmaya çalışanları görüyoruz. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti köklü ve kadim bir devlettir. 2000 yıllık devlet geleneğimiz bize şunu söyler, devlette devamlılık esastır. Özellikle son dönemde Kanal İstanbul'a dair talihsiz açıklamaları duyuyoruz. Devlet geleneğimize ters bir şekilde yapılan bu açıklamalar hem milli iradeyi tanımadıklarını gösteriyor, hem de uluslararası arenada ülkemizin itibarını zedeliyor, kendilerini de açıkçası komik duruma düşürüyor. Kanal İstanbul'un ulaşım ve ekonomik anlamda ülkemize kattığı değerin farkında olmadıkları gibi, İstanbul'umuzu depreme hazırlama noktasında örnek bir yatırımı, dünyaya örnek bir projeyi ve ülkemizin en çevreci şehircilik projesini engelleme çabalarını da milletimiz çok iyi biliyor. Milletimizin iradesini yok sayan, yatırımcıları korkutarak yıldırmaya çalışan bu tehdit ve şantaj dilini şiddetle kınıyoruz. Bunlar bizim aşina olduğumuz sesler, alıştığımız sesler. Atalarımızın da dediği gibi, sesini değil sözünü yükselteceksin. Yani işini, eserini yükselteceksin."