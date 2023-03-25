Antalya'da kiracılar dert yanıyor: 'Her gün bir aile sokağa atılıyor'

Türkiye'de kira artışının en çok yaşandığı illerin başında geliyor Antalya. Geçtiğimiz yıl başlayan Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle şehre gelenlerin ardından şimdi de depremzedeler ev sahiplerinin bahanesini oluşturuyor. 15-20 yıllık evlerde kiraların 10-15 bin lira olduğu kentte birçok muhitte kiralar 20 bin liranın üzerine çıkmış durumda. Haliyle bu durum da ev sahiplerinin eski kiracılarını evden çıkarmak için gerekçesi oluyor.

Görme engelli kiracı eşyalarıyla birlikte sokak ortasında kaldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Varsak semtinde yaşayan Ayten Kocabıyık %45 görme engelli. Bir gün evine geldiğinde eşyalarını sokak ortasında buluyor. Yaşadığı sorunların kamuoyu tarafından bilinmesini talep eden Ayten Hanım sokak ortasında kalan eşyalarını toparlayarak kalacak bir yer ayarlamaya çalışıyor. Ev sahibini protesto etmek için sokaktaki eşyalarının başında bekleyen ve bir yere ayrılmayan Ayten Hanım üç gündür sokakta.

'Kiralar düzenli ödeniyor, ev sahiplerinin derdi başka'

Kiralarını düzenli olarak ödediğini ifade eden kiracılar ev sahiplerinin asıl dertlerinin kira fiyatlarını güncellemek ve mevcut durumdaki ranttan yararlanmak olduğunu ifade ediyor. Ayten Hanım'dan bir gün sonra sokağa atılan bir diğer kiracı da Güzeloba Semti'nden. Eşyaları sokağa atılan kiracılar mağdur olurken gidecek yer bulamıyorlar. Birçok kiracı çareyi şehir değiştirmekte arıyor. Yaşadığı sorunu videoya alan kiracı ev sahibinin kendilerine imzalattıkları tahliye şartnamesinin gerekçe gösterildiğini, her ay kirayı düzenli ödemelerine rağmen polis zoruyla eşyalarının sokağa atıldığını ifade ediyor

"Biz 2 yıldır Antalya'da konut ve kiraların artışı ile ilgili vatandaş olarak her yere yazdık. Sosyal medyadan daha etkili bir şeyin olmadığı günümüzde mağduriyetimizi her platformda dile getirmeye çalıştık. Antalya için kimse harekete geçmedi geçmiyor da" diyen kiracılar kendi aralarında kurduklar Kiracılar Dayanışması grubu ile evden atılan kiracılara ev arıyor ve destek olmaya çalışıyor.

'Tahliye şartnamesi yasaklansın'

Kiracıların evden atılmasının temel gerekçesi ise ev sahiplerinin imzalattığı tahliye şartnamesi. Bu şartnameye göre kiracı zaman ve koşul gerekçesi aranmadan ev sahibi tarafından evinden çıkarılabiliyor. Ya da başka bir ifadeyle kiracılar bu şartnameyi imzalayarak başına gelecek her türlü sıkıntıyı en başından kabul etmiş sayılıyor.

Peki bu şartnameyi neden imzalıyor kiracılar?

Antalyalı kiracılara bu soruyu sorduğumuzda iki farklı cevapla karşılaşıyoruz. İlki zorunluluk. Çünkü emlakçılar artık bir rutin prosedür gibi tüm kiracılara kira kontratı ile birlikte tahliye şartnamesi imzalatıyor. İmzalamayan kiracıya da ev vermiyorlar. Dolayısıyla başını sokacak bir yer arayan yurttaşlar bu şartnameyi mecburen imzalamak zorunda kalıyor.

İkinci neden ise ev sahiplerinin yaptığı bazı hileler.

"Ev sahibinin kardeşi avukat, akrabası adliyede çalışıyor ya da yakınları polis" gibi örnekler ise en çok rastlananlar arasında. Bunun gibi göstermelik örneklerle kiracılar üzerinden baskı kuran ev sahipleri, kiracılara fark ettirmeden tahliye şartnamesi imzalatıyor. Ve uzun süre aynı evde oturan kiracıları evlerinden atarak kiraları yukarılara çekmeye çalışıyorlar.

Kiracılar ise bu durumdan doğan hukuki boşluğa yetkililerin el atmasını istiyor. Kiralama sürecindeki tek hukuki metnin kira kontratı olması gerektiğini ifade eden kiracılar, zorla ya da kiracıların haberi olmaksızın imzalatılan tahliye şartnamelerinin geçersiz olmasını talep ediyor.

'Ev sahipleri tebligatları kiracılardan saklıyor, süreç tahliyeye gidiyor'

Kiracılara gelen tebligatları ve posta kutusuna bırakılan evrakları kiracılardan önce alıp saklayan ev sahipleri örnekleri de sık sık yaşanıyor. Birçok örnekte kendine gelen tebligattan haberinin olmadığını ifade eden kiracılar, posta kutusuna ya da kapıya bırakılmış ya da bilgi notu olarak yapıştırılmış herhangi bir tebligattan habersiz olduklarını söylüyorlar. Bir gün eve geldiklerinde tüm eşyalarını sokak ortasında bulan kiracılar ise "Her gün E-Devlet'e bakıyor ve yeni bir haciz ya da benzeri dosya var mı yok mu diye sorguluyoruz. Gerçekten yorulduk. Birçoğumuz sabah çıktığımız eve bir daha geri dönemiyoruz. Kiralar el yakıyor. Taşınma dert. Nakliye, depozito, teminat, emlak parası derken altından kalkılmaz bir hal aldı bu işler. Yetkililer lütfen sesimizi duysun. Kira fiyatlarına bir netlik ya da kota gelsin. Evlerin semtine ya da yaşına göre fiyatlar belirlensin. Kendi memleketimizde barınamaz hale geldik" diyor.