AKP içindeki kavganın son adresi Kızılay: 'Türkiye'yi uyarın'

Kızılay’ın Genel Kurulu’nda konuşan ve yönetim kurulu üyeliği görevi sona eren Naci Yorulmaz’ın “Kızılay’ın hastanelerinin, gayrimenkullerinin şirketlere satılmasını doğru bulmamış ve şerh koymuştum. Seçilecek genel başkana yardımcı olmak adına onun her kararlarına boyun eğmeyin diyorum” sözleri dikkatleri çekti.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre Kızılay’ın 103'üncü Genel Kurul’u dün Ankara’da gerçekleştirildi. Son yıllarda skandallarıyla gündem düşmeyen Kerem Kınık yeniden Genel Başkanlığa seçildi. Genel Kurul’a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri de katıldı. Ancak Kızılay’ın Genel Kurulu’na, yönetim kurulu üyeliği görevi sona eren Naci Yorulmaz’ın sözleri damga vurdu.

Aynı zamanda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) başkan yardımcılığı görevini de yürüten ve Bilal Erdoğan’ın arkadaşı olduğu iddia edilen Naci Yorulmaz, Kızılay Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Ben yönetim kurulu toplantılarında Kızılay’ın hastanelerinin, gayrimenkullerinin Kızılay yönetim kurulu tarafından şirketlere satılmasını doğru bulmamış ve şerh koymuştum. Bugün de aynı şekilde şerhimi burada dile getirmek istiyorum. Bu vesileyle bazı toplantılarda susmak gerekiyor, bazı toplantılarda konuşmak gerekiyor. Konuşmanız gereken yerde sustuğunuzda iki dünyada da vebalde oluyorsunuz” dedi.

'Türkiye'yi uyarın'

“Bugün konuşmak zorunda hissediyorum” diyen Yorulmaz, şunları da söyledi: “Bundan sonra yönetim kurulunda görev alacak arkadaşlarımız seçilecek genel başkana yardımcı olmak adına onun her kararlarına boyun eğmeyin diyorum… Kızılay’dan bankalardan borç alan, kredi çeken bir kurum haline gelmemesi için, satışları bir gelir kaynağı olarak görmemesi için lütfen ama lütfen duyarlı olun, uyarın. Gelecek yönetim kurullarını, bizi, Türkiye’yi uyarın. Konuşmanız gereken yerde lütfen konuşun.”

Kızılay’ın yeni yönetim kurulu, Kerem Kınık, Fatma Meriç Yılmaz, Oğuz Can, Yusuf Ramazan Saygılı, Murat Ellialtı, Yasir Yılmaz, Esra Özkoç, Emre Koç, Şükrü Can, Yener Tanık ve Zübeyde Çelik'ten oluştu. Kızılay’ın yeni denetim kurulunda da ise İsmet Durmuş, Hüseyin Can, Mustafa Umut Yalçın, Selman Keresteci ve Şehmus Yıldırım yer aldı.