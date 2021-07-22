AKP heyeti Bakü’ye gidiyor

Azerbaycan’da iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi’nin Başkan Yardımcısı Tahir Budagov, 25 Temmuz’da gelecek olan AKP heyetinin Bakü’de ülke yetkilileriyle görüşeceğini belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Bugadov, “Ardından, 28 Temmuz’da Gence’de yapılacak ortak konferans sırasında, Şuşa Beyannamesi ile ilgili konular ele alınacak” açıklamasında bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 15 Temmuz’da iki ülke arasında "siyasi, askeri ve güvenlik ortaklığını artırmak" amacıyla 'Şuşa Beyannamesi'ni imzalamıştı.