AKP Gebze İlçe Başkanı'ndan bayrak açıklaması: Özür dileriz

Kocaeli AKP Gebze ilçe teşkilatının Arapçeşme Mahallesi'ndeki sandık başkanları toplantısında Türk bayraklarının masaya serilmesi ve üzerine yiyecek konuşması tepki çekmişti. AKP Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak özür diledi.

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

AK Parti Gebze İlçe Başkan Yardımcılarımızın bir istişare toplantısında ortaya çıkan görüntü hakkında kamuoyuna açıklama yapmak zorunluluğu doğmuştur.

Baştan belirtmek isteriz ki, söz konusu görüntü kesinlikle Türk Bayrağı üzerinde yemek yeme kastı taşımamakla birlikte, toplantı sırasında ikram edilen meyve tabaklarının dikkat etmeden, bilinçsizce Türk Bayrağı üzerine konulmasıyla ortaya çıkmıştır.

Buna rağmen Bayrak sevgisi ve Bayrağa saygı konusunda sorgulanmayı dahi kabul etmediğimiz bir partinin temsilcileri olarak, söz konusu görüntü en çok bizleri üzmüştür.

Dolayısıyla, durumun fark edilmesinin ardından söz konusu fotoğraf sosyal medya hesaplarından kaldırılmıştır.