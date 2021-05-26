ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir silahlı saldırı gerçekleşti.

San Jose, California'daki bir tren garında meydana gelen saldırının ardından saldırgan öldürüldü.

Kolluk kuvvetleri, zanlının da öldüğünü, bunun da toplam ölü sayısını dokuza çıkardığını ekledi. Santa Clara County Şerif yardımcısı Russell Davis, "Bu noktada, bu noktada ölen sekiz kurbanın olduğunu teyit edebilirim. Ve ölen bir şüpheli var" dedi.

San Jose Belediye Başkanı Sam Liccardo da Twitter'da çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. Tetikçinin "artık bir tehdit" olmadığını ekledi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, saldırıdan kısa bir süre sonra ABD'nin silahlı şiddet salgınından muzdarip olduğunu söyledi. Jean-Pierre, "Bu ülkede hem kitlesel silahlı saldırılarla hem de ulusal manşetlere çıkmayan günlük silah şiddetinde alınan canlarla birlikte bir silah şiddeti salgını yaşıyoruz" dedi.

Sabahın ilerleyen saatlerinde bir basın toplantısında konuşan şerifin sözcüsü Russell Davis, gazetecilere "ölümler hakkında çok fazla spekülasyon" olduğunu söyledi. Saldırının gerçekleştiği demiryolu tesisi, Santa Clara County Şerif Bürosu ile aynı sokakta ve San Jose Uluslararası Havaalanı'na arabayla beş dakika uzaklıkta yer alıyor.