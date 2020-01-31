'Zara için ürettik, hakkımızı istiyoruz'

İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Çelik Nakış işçileri bugün Alsancak'taki Zara mağazası önünde bildiri dağıttı. Ücretlerini alamayan Çelik Nakış fabrikası işçileri, patronları Osman Çelik’in makinelerle birlikte kaçması üzerine mücadele kararı almıştı.

İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan, Üniteks ve Cu Tekstil gibi firmalarla iş yapan ZARA, H&M, Bershka gibi markalarının ürünlerinin baskılarını ve nakış işlemelerini yapan Çelik Nakış fabrikası işçileri, patronları Osman Çelik’in makinelerle birlikte kaçması üzerine Patronların Ensesindeyiz Ağı ile eylemlere başlama kararı almışlardı.

Geçtiğimiz hafta konunun muhataplarına ihtarname çekerek haklarından vazgeçmeyeceğini belirten işçiler, bugün de Alsancak’taki Zara mağazasının önünde bildiri dağıttılar.

Dağıttıkları bildiride “Ne ücretlerimiz, ne izinlerimiz, ne ihbar ve kıdem tazminatlarımız, patron tüm haklarımızı elimizden aldı, sırra kadem bastı. Zara ise göz göre göre bize sırtını döndü, bizi ortada bıraktı” ifadelerine yer veren işçilere yurttaşlardan olumlu tepkiler geldi.

İşçiler dağıttıkları bildiride şunları söyledi:

“Zara için ürettik

HAKKIMIZI İSTİYORUZ!

Bizler tekstil işçileriyiz. ZARA mağazasına adımınızı attığınızda gördüğünüz her şeyi bizler ürettik, tüm ürünlerde alnımızın teri, gözümüzün nuru, elimizin hüneri var. Nakışını işleyen de, baskısını yapan da bizdik. Karşılığında ise sadece bizi ve ailemizi zar zor da olsa geçindirecek olana razıydık. Bu kadarını da hakkımız olarak görüyorduk.

Bu kadarını bile çok gördüler.

ZARA için üretim yapan Çelik Nakış işçileri olarak bizler, bir sabah uyandığımızda kendimizi kapı önüne konmuş bulduk. Bazılarımız on yıllarını vermişti, bazımız evlenmek üzereydik, çoğumuz kiracıydık, çocuklarımız vardı.

Ne ücretlerimiz, ne izinlerimiz, ne ihbar ve kıdem tazminatlarımız, patron tüm haklarımızı elimizden aldı, sırra kadem bastı. Zara ise göz göre göre bize sırtını döndü, bizi ortada bıraktı.

Bu kış gününde kapının önüne konduk ama açlık koşullarına, yoksulluğa, işsizliğe ve pahalılığa rağmen haklarımız için direniyoruz.

Sözümüz bizim gibi geçinmek için emeğinden başka gücü olmayan insanlaradır, çünkü bizi anlayacak olan yalnızca onlardır.

Emekçiler olarak gücümüz haklılığımız, birliğimiz ve dayanışmamızdadır.

Biz kazanırsak tüm emekçiler kazanır!

Haydi dayanışmaya!

PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ

Çelik Nakış İşçileri Mücadele ve Dayanışma Ağı”