Çelik Nakış fabrikası işçileri Patronların Ensesindeyiz ağıyla birlikte mücadele etme kararı aldı

Üniteks ve Cu Tekstil gibi firmalara, ZARA, H&M, Bershka, Tommy Hilfiger, Dechatlon, Mango markalarının ürünlerinin baskılarını ve nakış işlemelerini yapan, nakış ve baskı olmak üzere iki bölümden oluşan Çelik Nakış fabrikasının nakış bölümünü kapatması üzerine haklarını alamayan işçiler Patronların Ensesindeyiz ağıyla birlikte mücadele etme kararı aldı.

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan, Üniteks ve Cu Tekstil gibi firmalara, ZARA, H&M, Bershka, Tommy Hilfiger, Dechatlon, Mango markalarının ürünlerinin baskılarını ve nakış işlemelerini yapan, nakış ve baskı olmak üzere iki bölümden oluşan Çelik Nakış fabrikasında yaklaşık 130 işçi çalışıyordu.

Geçtiğimiz Ağustos ayı sonunda fabrikanın nakış bölümünü kapatan firma sahibi, nakış bölümünde çalışan işçilerin haklarını vermedi. İsteyenlerin baskı bölümünde çalışabileceğini söyleyen işveren, baskı bölümünde çalışan işçilerin de Ağustos ayından bu yana maaşlarını ödemedi. 23 Aralık günü fabrikaya giden işçiler fabrikanın açılmadığını, fabrika sahibinin makineleri kaçırdığını öğrendi. Fabrika kapandığı sırada 40 kadar işçi çalışıyordu. İşçilerin haklarını gaspeden Çelik Nakış'ın sahibi Osman Çelik işçilere; alacaklarını firmalar ödeyecek diyerek sorumluluğu üzerinden atmaya çalıştı. Üniteks’e gidip dertlerini anlatmak isteyen işçiler, Üniteks tarafından da muhatap alınmadılar.

Patronların Ensesindeyiz Mücadele Ağı ile iletişime geçerek Çiğli İşçi Evi’nde bir araya gelen fabrika çalışanları, yakın zamanda direnişleri sonucu kazanım elde eden SIMO Tekstil işçilerinin de olduğu toplatıda, haklarını alana kadar Patronların Ensesindeyiz Ağı ile birlikte mücadele etme kararı aldılar. İşçiler şu açıklamada bulundular:

"Yaşadıkları hak gaspının sorumlusu başta Çelik Nakış patronu Osman Çelik olmak üzere işlerini yaptıkları Üniteks, Cu Tekstil ve ZARA, H&M, Bershka, Tommy Hilfiger, Dechatlon, Mango markalarının hepsidir. Bizlerin emekleri üzerinden zengin olan kimsenin, hiçbir markanın ve firmanın sorumluluktan kaçmasına izin vermeyeceğiz ve;

- Ödenmeyen maaşlarımız

- Kıdem tazminatlarımız

- İhbar tazminatlarımız

- Fazla çalışmalarımız ve izin ücretlerimiz, bu hakların hiçbirinden feragat etmeyeceğiz. Hak

ettiğimiz tek kuruşumuzu patronlara bırakmayacağız"

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

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E-posta: [email protected]