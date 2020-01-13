Çelik Nakış işçileri eylemlere başlıyor

İzmir'de bulunan ve patronları makinelerle birlikte fabrikadan kaçan Çelik Nakış fabrikası işçisi 130 kişi, direniş kararı aldı. Önümüzdeki günlerde eylemlere başlayacağını duyuran işçilerin çalıştığı fabrika, ZARA, H&M, Bershka, Tommy Hilfiger, Dechatlon, Mango markalarının ürünlerinin baskılarını ve nakış işlemelerini yapıyordu.

İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan, Üniteks ve Cu Tekstil gibi firmalarla iş yapan ZARA, H&M, Bershka, Tommy Hilfiger, Dechatlon, Mango markalarının ürünlerinin baskılarını ve nakış işlemelerini yapan Çelik Nakış fabrikası işçileri eyleme başlama kararı aldı.

Nakış ve baskı olmak üzere iki bölümden oluşan fabrikanın patronu Osman Çelik, 23 Aralık'ta makinelerle birlikte fabrikadan kaçınca Patronların Ensesindeyiz Ağı ile iletişime geçen işçiler mücadele kararı almıştı. 12 Ocak Pazar günü bir kez daha bir araya gelen işçiler Çiğli İşçi Evi’nde bir araya gelen işçiler mücadele sürecini konuştular.

Bir araya gelen yaklaşık 130 işçi, yaşadıkları hak gaspı nedeniyle herhangi bir adım atılmadığını, muhatapların kendilerini yok saydığını söyleyip eylem kararı aldı.

Önümüzdeki günlerde direnişe başlayacaklarını söyleyen işçiler, "Uniteks, CU Tekstil, Çelik Nakış patronu başta olmak üzere, diğer tüm markalar da alamadığımız maaşlarımızdan, tazminatlarımızdan, fazla mesailerimizden sorumludurlar. Bu sorumluluktan kaçamayacaklar" diye konuştu.