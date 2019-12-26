Şenol Hukuk Bürosu emekçileri iş bıraktı

Ekonomik kriz ve daralma bahanesiyle maaşları ödenmeyen Şenol Hukuk Bürosu çalışanları iş bırakıyor.

Son günlerde hak gaspları ve çalışanlarına uyguladığı hukuksuzluklarla gündeme gelen İzmir merkezli Şenol Hukuk Bürosu, daralma gerekçesiyle Türk Telekom Birimi’nde çalışan yaklaşık otuz emekçinin iş akitlerini feshetti ve Ağustos ayından kalan primlerini de ödemeyeceğini ilan etti. Şu an ihbar süresi içinde çalıştırılan ve Aralık ayı başında ödenmesi gereken Kasım ayı maaşlarını hala alamayan emekçiler, İş Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince bugün iş bıraktı. Sabah işyerine gelen çalışanlar, bilgisayarlarını çalıştırmayarak iş bırakma eylemine başladılar.

İş Kanunu’nun 34. Maddesi’nde, “Ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir” ve “Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz” ibareleri yer alıyor.

İzmir’de faaliyet gösteren firma; Denizbank, Türk Telekom, Turkcell, Garanti BBVA, İstanbul Varlık, Merkez Alacak Yönetimi ve Hayat Varlık gibi şirketlerin dosyalarını takip ediyor.

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