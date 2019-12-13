Şenol Hukuk Bürosu çalışanı anlatıyor: Hakkımızı alamadan işten çıkarıldık

Şenol Hukuk Bürosu çalışanları haklarını alamadan işten çıkartılıyor. Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaşan bir çağrı merkezi işçisi, yaşadıkları sömürü ve baskıyı anlattı.

İzmir'de yüzlerce kişinin çalıştığı ve çağrı merkezi hizmeti de veren Şenol Hukuk Bürosu çalışanları hakları verilmeden işten çıkartıldı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaşan bir çalışan mobinge uğradıklarını, ağır koşullarda çalıştıklarını ve istifa ettirilerek işten çıkarıldıklarını anlattı.

Ocak ayında başlayan çalışma sürecinin Kasım ayında performans düşüklüğü gerekçesiyle, baskı altında imzası alınarak sonlandırıldığını anlatan ve kendisiyle birlikte 10 kişinin daha aynı şekilde işten çıkarıldığını söyleyen çalışan, haklarını alabileceği düşüncesiyle mecburen imza attığını anlattı. Çağrı merkezi işçisi şunları söyledi:

'İSTİFA İMZALATTILAR'

"Beni çağırdıklarında önüme performans düşüklüğü ve İş Kanunu’nun 25/2 maddesi olan 'iyi niyet ve ahlak kurallarına uymamaktan haklı fesih' gerekçesi koydular. Ama bunun öncesinde 'bir savunma yazmam gerektiğini ve buna göre karar vereceklerini' söylediler. Savunmamı yazıp teslim ettikten iki dakika sonra içeri gelip, 'bu saatten sonra benimle beraber devam edemeyeceklerini' söylediler. Bende önüme konulan yazıyı okuyup 'Eğer bunu imzalamazsam ne olur?' dediğimde, 'işin uzayacağını ve bunun sadece prosedür olduğunu' söylediler. 'Peki bu maddeden çıkarılırsam haklarımı alabilecek miyim?' diye sorunca da, 'Tabii ki her hakkınızı kullanabilirsiniz, talep edebilirsiniz. Fark ettiysen istifa imzalatmıyoruz, savunma ile birlikte fesih yapıyoruz' dediler."

Şenol Hukuk Bürosu’nda işten çıkarma süreci şöyle ilerler: Biz icralık dosya takibi ve tahsilatı yaptığımız için her ay belli bir kota tutarımız vardır ve eğer o kota tahsili 3 ay üst üste tutmazsa performans düşüklüğünden istifaya zorlanırız. İstifa süreci de şu şekilde olur: Ayın on beşine doğru eğer kotayı tutturamama ihtimalimiz belli olursa önünüze istifa metni koyarlar, eğer imzalarsak bize 15 gün daha süre tanıdıklarını ve bu 15 günlük süre içinde verilen kotayı tutturabilme ihtimalimiz olduğunu söylerler. Eğer imzalamazsak iş sözleşmemiz hemen o gün feshedilir ve yine bizim hiçbir hakkımız verilmeden ofisten uzaklaştırılırız."

'HİÇBİR HAKKIMIZI ALAMADIK'

"Benim işten çıkarılma sürecimden yaklaşık bir hafta önce yine 2 arkadaşımız İnsan Kaynakları birimine çekilip, istifa etmeleri konusunda baskı yapıldı ancak o 2 kişiden biri imzalamayıp ofisi terk etti ve noterden ihtar çekti. Diğer arkadaş ise 'istifa imzalamayacağını' belirtip, kendisini 'evlilik sebebiyle çıkarmalarını' istedi. Firma bunu kabul etti ve bu şartla o arkadaşımız işten çıkış için imza att. Ancak işsizlik ödeneğine başvurduğunda kendisinin de haklı sebepten çıkarıldığı öğrendi.

Hiçbir hakkımızı alamadık. Primlerimiz de kaldı. Primlerin bordroya sadece %10’u yansıtılır ve kalanı her ayın on beşinde verilirdi. Son 2 aydır biz de primlerimizi alamamıştık. Bunun dışında yılını dolduranlara yıllık ücretli izin olarak sadece 5 gün hak tanıyorlar. Bunun sebebi de, eğer haftalık verilen kotayı tahsil edebilirsek, bize bir hafta boyunca 1 saat erken çıkış izni veriyorlardı. Tahsil edemeyenler ise yine aynı iş saatinden çalışmaya devam ediyorlardı. Yani hiçbir zaman erken çıkış kazanmayan arkadaşlarımız da oldu.

'TUTANAKLARLA PRİMLERİMİZ KESİLİRDİ'

Ayrıca 'geç kalmadan' dolayı tutulan tutanaklarla, primlerimizin en az %30’u kesiliyordu. İş yerine girişte kart sistemi bulunmasına rağmen ofiste tekrar imza ile yoklama alınırdı ve işe giriş eğer 08.45 ise 08.46’da dahi imza atarsak kırmızı kalemle imza atılır ve bir ay içerisinde 4 kez kırmızı kalemle imza atılması durumunda tutanak imzalatılırdı. O ay eğer prime hak kazanıldıysa, tutanağı olan kişinin primlerinden %30'u kesilirdi. Eğer 2 kere tutanak tutulursa bu oran %60'a yükselirdi. Bu şekilde birçoğumuzun primleri kesildi.

Yoklama kâğıdında yanlış yere imza atmanın cezası yine tutanaktır. Ve yine aynı oranlarda prim kesintisidir. Ben bu zamana kadar iş yerinden ayrılan kimsenin ihbar ve kıdem tazminatı alabildiğine şahit olmadım."

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